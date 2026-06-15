Collaborazioni

Renault passa alla difesa: ecco il SUV per l'esercito francese

4Troop è un hub tattico ibrido e connesso per il controllo di droni e comunicazioni sicure sul campo

di Redazione Drive Up
15 Giu 2026 - 08:08
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© Ufficio Stampa

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In occasione del salone internazionale Eurosatory, Renault Group e Thales hanno svelato 4TROOP, un prototipo basato su una piattaforma automobilistica civile di serie (configurabile dai SUV ai veicoli commerciali) che integra al suo interno l'architettura elettronica e i sistemi digitali avanzati sviluppati per le forze armate. Il risultato è un veicolo "duale" ad alta tecnologia, capace di trasformarsi in un vero e proprio centro di comando tattico mobile a costi contenuti e con tempi di consegna estremamente ridotti.
Operativo
Il cuore pulsante del 4TROOP risiede nella sua capacità di elaborare enormi volumi di dati e di coordinare assetti complessi sul campo di battaglia. Grazie alla Combat Digital Platform e alle tecnologie cyber-sicure di Thales – conformi agli standard operativi e all'ambiente di combattimento collaborativo SCORPION delle forze armate francesi –, il mezzo è in grado di gestire e manovrare droni e robot terrestri, fungendo da hub logistico e di supporto decisionale.
Impiego terrestre
Il prototipo è stato presentato in una configurazione ibrida a trazione integrale, una scelta tecnica strategica che garantisce un'elevata autonomia complessiva unita alla possibilità di compiere movimenti tattici in modalità puramente elettrica, massimizzando la discrezione acustica e termica su terreni di ogni tipo. Il veicolo è inoltre dotato della tecnologia Vehicle-to-Load (V2L), che permette alla batteria di bordo di alimentare direttamente apparecchiature elettriche esterne e sistemi di comunicazione sul campo, incrementando l'indipendenza energetica del contingente.

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