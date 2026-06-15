Quest'isola ha un solo abitante: una berlina Volvo

Di stranezze legate al mondo dell'automobile, se ne vedono, sentono e leggono parecchie. L'idea di posizionare una Volvo nel bel mezzo di un lago dell'Illinois - però - è decisamente qualcosa di inedito. Un luogo assurdo e affascinante, diventato ben presto un'attrazione locale e un divertente riferimento su Google Maps. Basta digitare "Volvo Island" per trovarla.

Tra marketing e follia

L'idea nasce nel 2012 da Scott Mann, un meccanico di Ottawa (USA) e proprietario di un'officina. La berlina fu posizionata su di una lingua di terra in mezzo all'interno di un piccolo lago locale con un carro attrezzi. Dopodiché, con l'aiuto di un escavatore, la trasformò in una vera isola. L'operazione serviva per attirare "l'attenzione su di sé": una campagna di marketing particolarmente efficace, considerando che a 14 anni di distanza, la Volvo è ancora lì.

Virale

La berlina svedese, in questi anni, ha preso pioggia, neve, vento sopravvivendo a un decennio di cambi stagionali. Tutto questo tempo, non ha fatto altro che cementificare il suo mito anche sul web. I social sono popolati di immagini della S80 del 2001 testimoniano la curiosità che ancora oggi suscita. Inoltre, la posizione della berlina è stata segnalata sulle mappe di Google, di modo che ognuno possa raggiungerla, fare una foto e "visitare" Volvo Island.





