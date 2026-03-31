Strategie

Volvo importerà Lynk & Co

La Casa svedese si occuperà di portare le auto in Europa

di Redazione Drive Up
31 Mar 2026 - 12:15
© Ufficio Stampa

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Geely e Volvo siglano un nuovo accordo commerciale che permetterà al marchio svedese di importare le automobili Lynk & Co in Europa. Entrambi i marchi - è bene ricordarlo - sono parte del colosso cinese, il tutto si prefigura quindi come una partnership interna: "Con questo accordo sfrutteremo la nostra infrastruttura commerciale per supportare le ambizioni di crescita di Lynk & Co in Europa", ha dichiarato Erik Severinson, CCO di Volvo Cars. "Allo stesso tempo, permette a noi e ai nostri partner retail di ampliare la base clienti".
Insieme per crescere
I concessionari Volvo potranno - dunque - vendere i veicoli Lynk & Co. Anche la rete di assistenza e post vendita sarà condivisa, andando così a colmare una lacuna e aiutando la diffusione su più larga scala del marchio cinese. Si tratta di una collaborazione che - almeno nelle intenzioni - dovrebbe poter garantire "efficienze operative e di scala all’interno del sistema commerciale di Volvo Cars". Il rischio di una concorrenza interna è limitato, perché i due marchi "si rivolgono a clienti e segmenti differenti".

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