I 70 anni della cintura di sicurezza

Il brevetto di Volvo che ha salvato tantissime vite si evolve attraverso l'intelligenza artificiale

di Redazione Drive Up
06 Mar 2026 - 11:17
Senza la cintura di sicurezza oggi avremmo almeno 1 milione di morti in più. Nel 1956, la storia dell'automobile prese una svolta improvvisa che permise di migliorare sensibilmente la sicurezza di automobilisti e passeggeri. Per sette decenni, la struttura che "lega" al sedile chi lo occupa si è certamente evoluta, rimanendo comunque fedele al progetto originale. Oggi le cose potrebbero cambiare.
La storia della cintura di sicurezza inizia in realtà nel 1955, quando gli inventori Roger Griswold e Hugh De Haven depositarono un brevetto per un sistema di ritenuta per gli occupanti dell’auto. Poco dopo, nel 1956, Volvo introdusse su un prototipo della Volvo Amazon una cintura diagonale a due punti, una soluzione allora innovativa che attraversava il torace del conducente. Il vero salto di qualità arrivò però nel 1959, quando l’ingegnere Nils Bohlin sviluppò la cintura di sicurezza a tre punti. Il sistema, capace di bloccare contemporaneamente bacino e torace, venne adottato come equipaggiamento di serie sulle auto Volvo.
Settant’anni dopo, la ricerca sulla sicurezza non si è fermata. Volvo ha annunciato una nuova evoluzione chiamata “multi-adaptive seatbelt”, che debutterà sul SUV elettrico Volvo EX60. Il sistema utilizza sensori interni ed esterni al veicolo per raccogliere dati in tempo reale sui passeggeri: corporatura, posizione sul sedile, intensità dell’impatto e dinamica della decelerazione. Sulla base di queste informazioni, la cintura regola automaticamente la forza di ritenuta per adattarsi a ogni occupante. L’obiettivo è superare definitivamente la logica “taglia unica”, trasformando la cintura di sicurezza in un sistema intelligente e personalizzato.

