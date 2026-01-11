Logo SportMediaset

Personaggi

La Ferrari FF di Lapo Elkann con interni in stoffa

La prima wagon e la prima automobile a trazione integrale del marchio di Maranello. Il noto ereditiere ha deciso di metterci del suo per renderla ancora più esclusiva, chiedendo al programma di personalizzazione Tailor Made - che lui stesso ha contribuito a ideare e realizzare - di sviluppare una tinta per la carrozzeria su misura (Novo Blu). Non solo: l'abitacolo è stato interamente rivestito in stoffa. Un'intuizione che ha anticipato di anni una tendenza che ormai si sta consolidando. Ovvero, sostituire la pelle con materiali più sostenibili

11 Gen 2026 - 11:04
ferrari
lapo elkann
stoffa

Nuova Kia Seltos

Dakar, giornata di riposo

Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

Svelata la nuova Peugeot 408

Gymkhana "Aussie Shred"

Domani torna la Formula E

Dakar 2026, la sesta tappa

Dakar, Guthrie e Bonavides vincono"la tappa 5

Studio Aperto MAG Drive Up

Dakar 2026, la quinta tappa

Kia e Federazione Italiana Golf

Jeep, marchio globale

Dakar 2026, la quarta tappa

Venturi va sulla Luna

Nuova Kia Seltos

