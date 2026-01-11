Personaggi La Ferrari FF di Lapo Elkann con interni in stoffa

La prima wagon e la prima automobile a trazione integrale del marchio di Maranello. Il noto ereditiere ha deciso di metterci del suo per renderla ancora più esclusiva, chiedendo al programma di personalizzazione Tailor Made - che lui stesso ha contribuito a ideare e realizzare - di sviluppare una tinta per la carrozzeria su misura (Novo Blu). Non solo: l'abitacolo è stato interamente rivestito in stoffa. Un'intuizione che ha anticipato di anni una tendenza che ormai si sta consolidando. Ovvero, sostituire la pelle con materiali più sostenibili