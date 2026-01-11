Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
Personaggi

La Ferrari in stoffa di Lapo Elkann all'asta

La FF che, il celebre ereditiere, fece personalizzare con interni su misura ha saputo anticipare di anni una tendenza che si sta consolidando

di Redazione Drive Up
11 Gen 2026 - 11:05
© Sotheby's

© Sotheby's

Lapo Elkann è uomo di gusto. La sua carriera imprenditoriale si è sempre orientata verso la creatività, la moda e la personalizzazione. La sua visione che, la fortuna di essere il nipote di Gianni Agnelli, gli ha permesso di maturare nel corso degli anni si è sovente manifestata in capi d'abbigliamento, accessori e automobili. Soprattutto. E tra le vetture che più esprimono la personalità del mai banale ereditiere, la Ferrari FF del 2013 è sicuramente un valido testamento.

La Ferrari FF di Lapo Elkann con interni in stoffa

1 di 12
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Su misura
La FF è stata la prima wagon e la prima auto a trazione integrale prodotta a Maranello. Un inedito che Lapo ha voluto rendere ancor più esclusivo attraverso il programma di personalizzazione del marchio: Tailor Made (per il cui sviluppo il giovane Elkann ha avuto un ruolo decisivo). Tra le peculiarità, il colore per la carrozzeria "Novo Blu" che, almeno dalle immagini, risulta particolarmente azzeccato sulle linee della familiare con motore aspirato a dodici cilindri.
Stoffa
Il dettaglio forse più sorprendente - sicuramente il più insolito - è all'interno. L'abitacolo è stato rivestito interamente in stoffa: cruscotto, plancia, volante, pannelli porta e sedili. Ogni elemento a vista è stato rivestito in modo che replicasse la tinta esterna, con un risultato che colpisce perché elegante e non stucchevole sebbene la scelta del tono su tono. Un'intuizione da designer, tant'è che il desiderio di sostituire la classica pelle con altri rivestimenti - più sostenibili - sta diventando una tendenza. La FF di Lapo andrà all'asta con una base di prezzo prevista tra i 220 e i 320 mila euro.

ferrari
lapo elkann
asta
stoffa

Ultimi video

01:36
Nuova Kia Seltos

Nuova Kia Seltos

00:58
Dakar, giornata di riposo

Dakar, giornata di riposo

00:13
Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

02:05
Svelata la nuova Peugeot 408

Svelata la nuova Peugeot 408

01:49
Gymkhana "Aussie Shred"

Gymkhana "Aussie Shred"

01:43
Domani torna la Formula E

Domani torna la Formula E

01:35
Dakar 2026, la sesta tappa

Dakar 2026, la sesta tappa

01:30
Dakar, Guthrie e Bonavides vincono"la tappa 5

Dakar, Guthrie e Bonavides vincono la tappa 5

00:16
Studio Aperto MAG Drive Up

Studio Aperto MAG Drive Up

02:03
Dakar 2026, la quinta tappa

Dakar 2026, la quinta tappa

01:41
Kia e Federazione Italiana Golf

Kia e Federazione Italiana Golf

01:50
Jeep, marchio globale

Jeep, marchio globale

01:19
RULLO DAKAR SRV

DAKAR LA QUARTA TAPPA

01:47
Dakar 2026, la quarta tappa

Dakar 2026, la quarta tappa

01:40
Venturi va sulla Luna

Venturi va sulla Luna

01:36
Nuova Kia Seltos

Nuova Kia Seltos

I più visti di Drive Up

Quando CR7 si schiantò con la Ferrari e andò comunque ad allenarsi

Dagli USA arriva il Tank urbano da 1.000 CV

Alfa Romeo e Luna Rossa assieme: nasce una Giulia speciale

Dakar, Guthrie e Bonavides vincono"la tappa 5

Dakar, Guthrie e Bonavides vincono la tappa 5

Svelata l'hypercar di Red Bull

GR si separa da Toyota: nasce un nuovo marchio sportivo

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
12:10
Il Tottenham nicchia ma la Roma insiste per Dragusin. Raspadori dentro o fuori
12:05
Lecce-Parma, le formazioni ufficiali
12:00
Miretti resta alla Juventus: arriva la conferma del padre Livio
11:58
Sci, CdM: slalom Adelboden, in testa Kristoffersen. Azzurro Vinatzer indietro
11:56
Il Torino ha deciso: si va ancora avanti con Baroni