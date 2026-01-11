La Ferrari in stoffa di Lapo Elkann all'asta

Su misura

La FF è stata la prima wagon e la prima auto a trazione integrale prodotta a Maranello. Un inedito che Lapo ha voluto rendere ancor più esclusivo attraverso il programma di personalizzazione del marchio: Tailor Made (per il cui sviluppo il giovane Elkann ha avuto un ruolo decisivo). Tra le peculiarità, il colore per la carrozzeria "Novo Blu" che, almeno dalle immagini, risulta particolarmente azzeccato sulle linee della familiare con motore aspirato a dodici cilindri.

Stoffa

Il dettaglio forse più sorprendente - sicuramente il più insolito - è all'interno. L'abitacolo è stato rivestito interamente in stoffa: cruscotto, plancia, volante, pannelli porta e sedili. Ogni elemento a vista è stato rivestito in modo che replicasse la tinta esterna, con un risultato che colpisce perché elegante e non stucchevole sebbene la scelta del tono su tono. Un'intuizione da designer, tant'è che il desiderio di sostituire la classica pelle con altri rivestimenti - più sostenibili - sta diventando una tendenza. La FF di Lapo andrà all'asta con una base di prezzo prevista tra i 220 e i 320 mila euro.