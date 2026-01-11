La Ferrari in stoffa di Lapo Elkann all'asta

La Ferrari FF di Lapo Elkann con interni in stoffa
La FF che, il celebre ereditiere, fece personalizzare con interni su misura ha saputo anticipare di anni una tendenza che si sta consolidandodi Redazione Drive Up
Lapo Elkann è uomo di gusto. La sua carriera imprenditoriale si è sempre orientata verso la creatività, la moda e la personalizzazione. La sua visione che, la fortuna di essere il nipote di Gianni Agnelli, gli ha permesso di maturare nel corso degli anni si è sovente manifestata in capi d'abbigliamento, accessori e automobili. Soprattutto. E tra le vetture che più esprimono la personalità del mai banale ereditiere, la Ferrari FF del 2013 è sicuramente un valido testamento.
Su misura
La FF è stata la prima wagon e la prima auto a trazione integrale prodotta a Maranello. Un inedito che Lapo ha voluto rendere ancor più esclusivo attraverso il programma di personalizzazione del marchio: Tailor Made (per il cui sviluppo il giovane Elkann ha avuto un ruolo decisivo). Tra le peculiarità, il colore per la carrozzeria "Novo Blu" che, almeno dalle immagini, risulta particolarmente azzeccato sulle linee della familiare con motore aspirato a dodici cilindri.
Stoffa
Il dettaglio forse più sorprendente - sicuramente il più insolito - è all'interno. L'abitacolo è stato rivestito interamente in stoffa: cruscotto, plancia, volante, pannelli porta e sedili. Ogni elemento a vista è stato rivestito in modo che replicasse la tinta esterna, con un risultato che colpisce perché elegante e non stucchevole sebbene la scelta del tono su tono. Un'intuizione da designer, tant'è che il desiderio di sostituire la classica pelle con altri rivestimenti - più sostenibili - sta diventando una tendenza. La FF di Lapo andrà all'asta con una base di prezzo prevista tra i 220 e i 320 mila euro.