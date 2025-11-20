Ferrari aprirà una scuola a Maranello: formerà i nuovi tecnici

Esiste un luogo dove il futuro si immagina, si pianifica e si costruisce a qualunque livello: la scuola. Ferrari ha deciso di investire in questo luogo costruendone uno su misura per le sue esigenze. Si chiamerà - perché aprirà nel 2029 -M-TECH Alfredo Ferrari e diventerà un polo del sapere applicato all'industria che accompagnerà gli studenti durante il loro percorso. Dalle scuole superiori fino all'università, compreso l'aggiornamento professionale per chi già lavoro nell'industria automobilistica.

Riqualificazione

La struttura di nuova generazione sorgerà all'interno di un edificio abbandonato che Ferrari ha riqualificato. Questo progetto rappresenterà un valore aggiunto per l'intera Motor Valley considerando le specializzazioni tecniche che offrirà alle prossime generazioni, spendibili non solo all'interno di Maranello stesso ma anche in tutto il resto del territorio e oltre. L'inizio dei lavori è previsto tra il 2026 e il 2027 mentre l'inaugurazione è attesa due anni più tardi, nel 2029.

Studio e lavoro

Non sarà un metodo didattico classico quello che applicato all'M-TECH. La volontà è quella di costruire un luogo dove gli spazi d'insegnamento, lavoro e ricreazione s'intreccino in modo da stimolare negli studenti un senso di comunità che possa tradursi in un apprendimento attivo e non passivo. Il centro delle attività sarà l'officina dove i giovani potranno già avere un primo contatto con la realtà produttiva tra simulatori, prototipazione e sperimentazione.