Accordo MotoGp-Silverstone, il Gp di Gran Bretagna confermato fino al 2028

MotoGP e Silverstone estendono la loro partnership fino al 2028: il Gran Premio di Gran Bretagna sarà così confermato nel calendario del campionato del mondo MotoGp anche nelle stagioni 2027 e 2028. L'annuncio, diffuso alla vigilia del Gran Premio di Gran Bretagna 2026, afferma l'impegno a lungo termine della MotoGp e di Silverstone per uno degli eventi più iconici del campionato e conferma il Regno Unito come mercato chiave per questo sport. "Il Regno Unito vanta una ricca tradizione nel motociclismo ed è uno dei mercati più importanti per la MotoGp - ha dichiarato Carmelo Ezpeleta, Ceo del MotoGp Group - Dal nostro ritorno a Silverstone abbiamo costruito una solida partnership e regalato weekend indimenticabili. Silverstone offre un palcoscenico fantastico: undici vincitori diversi negli ultimi undici Gran Premi confermano gare di alto livello e imprevedibili. Il rinnovo ci permette di continuare a investire nel Regno Unito e creare valore per appassionati, team e partner". "L'accordo sottolinea il nostro impegno sul fronte delle due ruote e riafferma una visione condivisa. Silverstone ha dimostrato di saper ospitare l'apice del motorsport mondiale, dalla MotoGp alla Formula 1, incluso il campionato del mondo Endurance Fia - ha proseguito il Ceo di Silverstone Stuart Pringle - Questa partnership consolida la nostra posizione come sede delle corse internazionali d'élite nel Regno Unito". Il Gran Premio di Gran Bretagna si conferma così come una delle gare con più tradizione nel calendario. Il prossimo appuntamento a Silverstone è previsto nell'agosto 2027.