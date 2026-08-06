Il Real chiama e il Barça risponde: Rodri ha detto sì ai blaugrana, tutti i dettagli

Il Real Madrid ha annunciato ufficialmente l’arrivo del colpo più costoso della storia dei Blancos, Yan Diomandé, ma allo stesso tempo ha perso il primo Clasico della stagione perché Rodri ha detto sì al Barcellona. Stando a quanto scrivono in Spagna, in particolare il media catalano Jijantes, il campione del mondo ed MVP dell’Europeo e del Mondiale avrebbe dato il suo ok al club blaugrana grazie al lavoro di Deco, che era a Madrid per valutare la situazione Julian Alvarez, e soprattutto grazie alla volontà dello spagnolo di giocare con i compagni con cui ha brillato durante il Mondiale. Il trasferimento del Pallone d’Oro 2024 dovrebbe portare nelle casse del Manchester City una cifra intorno ai 60 milioni di euro.