Il piano segreto di Infantino: la Fifa avrebbe dovuto controllare la Superlega

Il The Guardian riscrive la storia della Superlega. Dopo l'idea di cedere una quota degli asset commerciali della Fifa a investitori privati, idea duramente contestata dalla Uefa, il presidente della Fifa Gianni Infantino è finito ancora una volta nell'occhio del ciclone. Il quotidiano britannico è entrato in possesso di un documento riservato (un term sheet, ovvero un accordo preliminare non vincolante) risalente all’ottobre 2020 dove si parla della nascita della "Fifa Super League", nient'altro che la Superlega, nata e morta nel giro di 48 ore nell'aprile del 2021, ma gestita dalla Fifa. Se in quei giorni Infantino si era schierato contro la nascita della Superlega e in appoggio al presidente della Uefa Ceferin, dai documenti emerge che lo stesso presidente della Fifa già qualche mese prima si era mosso per creare una competizione separatista per allargare ulteriormente il business della Fifa e contrastare il proprio contender principale, ovvero la Uefa con la sua Champions League.