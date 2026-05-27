Il Verona pensa già al ritorno in Serie A: Gilardino in pole per la panchina

27 Mag 2026 - 10:55
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Dopo la retrocessione in Serie B, la dirigenza del Verona è tornata al lavoro per definire le strategie del prossimo campionato: dal ds Sogliano a uno tra Gilardino e Aquilani per la panchina, in casa scaligera si pensa già al ritorno in A.

Parallelamente al rinnovo di Sogliano, la dirigenza si starebbe muovendo con decisione per individuare la figura ideale a cui affidare la panchina. Tra i nomi che stuzzicherebbero maggiormente l’interesse della società figurerebbe il profilo di Alberto Gilardino, tecnico che conosce bene l’ambiente, avendoci giocato da calciatore, così come le dinamiche di una promozione conquistata recentemente con il Genoa. 

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