Biathlon, il saluto di Dorothea Wierer: "Lungo viaggio, grazie a tutti"

"Non avrei mai immaginato di ricevere così tanto affetto da parte delle persone che mi seguono e che seguono il biathlon. Grazie a tutti i tifosi ho capito quanto si importante essere se stessi, essere rispettosi e riuscire a trasmettere emozioni non solo tramite il risultato". Così Dorothea Wierer saluta i suoi tifosi e appassionati di biathlon dopo l'annunciato ritiro ai Giochi di Milano Cortina. "Grazie al biathlon ho conosciuto tante persone che sono diventate i miei amici, ho imparato quali sono i miei limiti i miei pregi e i miei difetti, soprattutto quando sei sotto pressione. Ho fatto tante esperienze diverse che mi hanno fatto crescere e vedere le cose anche da altri punti di vista", scrive Wierer sul suo profilo Instagram.