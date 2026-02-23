Biathlon, il saluto di Dorothea Wierer: "Lungo viaggio, grazie a tutti"
© IPA
"Non avrei mai immaginato di ricevere così tanto affetto da parte delle persone che mi seguono e che seguono il biathlon. Grazie a tutti i tifosi ho capito quanto si importante essere se stessi, essere rispettosi e riuscire a trasmettere emozioni non solo tramite il risultato". Così Dorothea Wierer saluta i suoi tifosi e appassionati di biathlon dopo l'annunciato ritiro ai Giochi di Milano Cortina. "Grazie al biathlon ho conosciuto tante persone che sono diventate i miei amici, ho imparato quali sono i miei limiti i miei pregi e i miei difetti, soprattutto quando sei sotto pressione. Ho fatto tante esperienze diverse che mi hanno fatto crescere e vedere le cose anche da altri punti di vista", scrive Wierer sul suo profilo Instagram.
"Volevo ringraziare le persone che mi sono state vicine in questi anni e che hanno creduto in me e mi hanno supportato in questa avventura. Ringrazio tutto lo staff della squadra azzurra e le persone che hanno lavorato con me anche nel passato e sono convinta che senza squadra, senza la passione del nostro staff, non avrei fatto tutto questo. Ovviamente ringrazio la mia famiglia che è sempre stata qui per me e che mi ha supportato e sopportato nei momenti anche difficili in questo lungo viaggio. Grazie a TUTTI", conclude la campionessa altoatesina.