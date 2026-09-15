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Multa bizzarra in F2 per Sebastian Montoya: la sorella in corsia box senza pantaloni lunghi

Sanzione di 500 euro per il team di Sebastian Montoya: la sorella Paulina in pit lane senza pantaloni lunghi viola il regolamento FIA

15 Set 2026 - 07:42
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Sebastian Montoya, pilota F2 e figlio dell'ex pilota F1 Juan Pablo, e la Prema Racing sono stati sanzionati con una multa di 500 euro per una singolare violazione del regolamento sportivo della FIA avvenuta nella corsia dei box durante il weekend di gara a Madrid. A causare il provvedimento da parte dei commissari è stata la presenza accanto alla vettura del pilota della sorella ventenne Paulina, sorpresa nell'area riservata ai tecnici mentre indossava un vestito corto anziché i pantaloni lunghi obbligatori per motivi di sicurezza durante le sessioni ufficiali. 

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