Inter, la cooperativa del gol. Kolo Muani, i numeri di un flop

KOLO… MENO - Il 2 agosto scorso la Juventus - per acquistare a titolo definitivo Kolo Muani dal Psg - ha sborsato in tutto 53,2 milioni di euro così suddivisi: 38 per il cartellino, 3,2 per “oneri accessori” e 12 milioni di bonus vari e assortiti. In sei stagioni da professionista (a partire dal 2020-21, quando KM aveva 21 anni) tra League 1, Bundesliga, Premierleague e Serie A ha segnato la bellezza (si fa per dire) di 55 gol totali alla media di 9 a campionato. L’ultimo bottino nel torneo inglese con il Tottenham è stato di una rete in 30 presenze, score da difensore neppure troppo brillante in zona gol. La “fotografia” della carriera dell’attaccante francese d’origini congolesi, poi, non è legata a una prodezza ma ad un errore: nella finale del Mondiale di Qatar 2022 KM aveva avuto sul piede destro, nell’ultima azione dei supplementari, la palla del trionfo sull’Argentina parata (con il piede sinistro) da Dibu Martinez con la sua uscita alla disperata “a croce” (stile Loco Gatti, per restare in tema albiceleste). Spalletti dopo l’ennesima prova disastrosa del suo numero 9 contro il Sassuolo, lo ha invitato a essere “più cattivo” mentre la settimana prima (dopo Juve-Milan) alle critiche verso Kolo Muani aveva provato a proteggerlo: “I fischi? Io ho scelto di salire sul carro di Kolo Muani perché l’abbiamo voluto e portato qui e rimango su quel carro fino alla fine e poi valuteremo dove ci ha portato questo carro.” Per ora il carro bianconero traballa e ha caricato soltanto 7 punti sui 12 a disposizione. E Kolo Muani è ancora a zero gol dopo 360 minuti (è rimasto sempre in campo!). Se non fosse per quel rapporto non troppo idilliaco tra Spalletti e Mauro Icardi, l’argentino a costo zero alla Juventus non sarebbe stata certo una cattiva idea…