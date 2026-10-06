Omoda e Jaecoo saluta l'Italia

Non ci eravamo ancora abituati alla sua presenza che già cambia. Omoda&Jaecoo sparisce per far posto a Chery Italia: un cambio di denominazione che "nasconde" una più profonda e seria riorganizzazione del gruppo cinese. La volontà è quella di trasformarsi in un ecosistema multimarca per intercettare una più ampia domanda da parte del pubblico.

Da due si passa a cinque

Nel corso del 2026 è stato lanciato sul mercato Lepas, destinato a un pubblico interessato ai SUV di nuova generazione: elettrificati e dalla profonda integrazione tecnologica. Chery, come detto, diventerà il brand di riferimento soprattutto per le vetture di largo consumo (anche elettriche). Mentre nel 2027 arriverà iCAUR: marchio che offrirà fuoristrada dallo spirito avventuriero ma con motorizzazioni ibride.

Successo commerciale

Il cambio di registro arriva appena due anni dopo il debutto di Omoda&Jaecoo in Italia. Tuttavia, dal 2024 a oggi il marchio ha registrato un successo commerciale inaspettato: nel 2025 sono state vendute ben 15.500 auto, salite poi a 28 mila nuove immatricolazioni nei primi mesi del 2026. Dati che hanno convinto Chery a "scendere in campo" per far valere la propria identità anche nel nostro Paese. Se è stata una buona idea, lo sapremo molto presto.