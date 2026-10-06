Conte e le parole sul ritorno in panchina: ha in mente una squadra precisa

Ieri Antonio Conte ha parlato al The Athletic e in un passaggio dell'intervista si è concentrato sul suo futuro: "Ci sono molti club che hanno un po' perso di vista la propria storia. Mi piacerebbe andare in una di queste società per rispolverare quel passato e farlo tornare a splendere. Club dove si respira pressione, dove sai perfettamente di non andarci solo per partecipare, ma per competere".