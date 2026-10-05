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Brad Pitt "scappa" con la super elettrica Mercedes

L'attore di Hollywood scelto come volto per il lancio della nuova AMG GT 4-Door Coupé

di Redazione Drive Up
05 Ott 2026 - 12:34
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Gli appassionati di automobili sono quasi tutti concordi: le sportive, per emozionare, hanno ancora bisogno di un motore a combustione sotto il cofano. Non si può fare a meno del suono meccanico, dunque, sebbene l'elettrico permetta di ottenere prestazioni di gran lunga superiori. Prendete Mercedes AMG: la più potente di sempre è la nuova GT 4-Door Coupé. Basterà questo dato a renderla un successo? Difficile crederlo, magari un divo come Brad Pitt può essere più convincente.

Brad Pitt si diverte con la nuova AMG elettrica

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Testimonial d'eccezione
L'icona di Hollywood è stata scelta come volto per il lancio della nuova super berlina a zero emissioni. Brad Pitt sarà il protagonista della campagna pubblicitaria, ambientata in un fittizio set cinematografico: trasformato in un circuito dove mettere alla prova le abilità dinamiche della vettura. La AMG GT 4-Door Coupé arriva in un anno che celebra i 140 anni dall'invenzione dell'automobile (la prima fu una Mercedes) e che rappresenta un deciso passo in avanti verso la strategia di elettrificazione.
Super potente
Come detto, questa nuova AMG è anche la Mercedes di serie più potente di sempre: 1.169 CV erogati da ben tre motori elettrici. L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 2,1 secondi mentre la velocità massima è pari a 300 km/h. Per tutto questo Ben di Dio è necessaria una batteria da 106 kWh che può garantire fino a 700 km di autonomia. Omologati, poi bisogna vedere quanti saranno realmente, soprattutto se avete il piede pesante. In tal caso, la si può ricaricare fino a 600 kW, giusto il tempo di un "ciak". 

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