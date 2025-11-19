Logo SportMediaset

Novità

Jeep Recon: il nuovo fuoristrada elettrico super potente

L'ultimo modello del marchio americano è una 4X4 a zero emissioni dall'elevata capacità lontano dall'asfalto. Tutto è stato pensato e sviluppato di modo che la Recon potesse affrontare condizioni di utilizzo anche piuttosto estreme. Costruita sulla base della piattaforma STLA Large di Stellantis, ha una batteria da 100 kWh e due motori elettrici per una potenza complessiva di 650 CV e 840 Nm di coppia massima. Accelera da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi e dovrebbe percorrere fino a 450 km con una sola carica di energia

19 Nov 2025 - 12:08
