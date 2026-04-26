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COVER GIRL

Boca Juniors, la tifosa Daniela è virale: l'intervista alla Bombonera

L'intervista alla tifosa del Boca Daniela Iker fa il giro del web. Persino Daniel Osvaldo la segue dopo lo show

26 Apr 2026 - 07:11
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Il calciomercato del Boca Juniors passa in secondo piano di fronte al video diventato un vero caso mediatico in Argentina. All'esterno della Bombonera, prima del match di Copa Libertadores contro il Barcelona SC, una banale intervista pre-partita si è trasformata in un momento di puro intrattenimento: la protagonista è Daniela Iker, una tifosa Xeneize capace di oscurare persino l'ipotesi dell'arrivo di Paulo Dybala con la sua simpatia travolgente. Il giornalista Nicolás Luaces stava sondando il parere dei fan sulla "Joya", ma il faccia a faccia ha preso rapidamente una piega inaspettata quando la chimica tra i due ha preso il sopravvento sulle questioni di campo. Daniela ha infatti trasformato la chiacchierata in un corteggiamento in diretta, conclusosi con la conquista del suo profilo Instagram da parte del reporter. Daniela ha poi confessato l'incredibile impatto della sua nuova popolarità, svelando che tra i suoi nuovi follower illustri figura persino l'ex attaccante di Juve, Inter e Roma (tra le altre) e ovviamente Boca Juniors, Daniel Osvaldo.

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