Mostre di Natale: la collezione Bertone ASI torna a Torino

Durante la presentazione del Salone Auto Torino 2026 è stato annunciato ufficialmente il ritorno nel capoluogo piemontese della Collezione ASI Bertone. Grazie a un accordo tra Automotoclub Storico Italiano e Stellantis Heritage, la raccolta – acquisita e tutelata dall’ASI nel 2015 – sarà esposta nei primi mesi del 2026 all’Heritage Hub di Mirafiori, in via Plava 80.

Modelli unici

La collezione comprende modelli di serie, prototipi e one-off che raccontano sei decenni di evoluzione stilistica firmata Bertone, dagli anni Cinquanta fino ai primi anni Duemila. Un patrimonio che testimonia il ruolo centrale di Torino come laboratorio creativo del design automobilistico internazionale.

Una collezione speciale

Con questo ingresso, l’Heritage Hub rafforza ulteriormente la propria identità di polo museale dedicato alla storia dell’automobile, capace di intrecciare industria, innovazione e cultura del progetto. Un’operazione che consolida il legame tra la città e il suo passato motoristico, restituendo al pubblico un tassello fondamentale della tradizione “made in Torino”.