Monster Energy diventa il nuovo sponsor di Aprilia in MotoGP

Massimo Rivola (CEO Aprilia Racing), ha dichiarato: “Siamo molto felici di annunciare questa partnership con un’azienda globale come Monster Energy, che sarà al nostro fianco già dal 2026 come main sponsor e dal 2027 assumerà il ruolo di title sponsor. Questo accordo rappresenta una pietra miliare per Aprilia Racing e il coronamento di un percorso di successo. Per questo siamo particolarmente fieri di questa collaborazione che contribuirà a rafforzare ulteriormente l’ambizione del nostro progetto. Ringrazio Monster Energy per la fiducia che ha riposto in noi, faremo di tutto affinché venga ricambiata”.