Monster Energy diventa il nuovo sponsor di Aprilia in MotoGP

29 Mag 2026 - 11:06
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© Ufficio Stampa

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Aprilia Racing e Monster Energy annunciano una nuova collaborazione a partire dal Gran Premio d’Italia 2026. L’accordo prevede che dal 2027 Monster Energy assumerà anche il ruolo di title sponsor del team. Il logo con i tre artigli sarà presente sulle RS-GP ufficiali, sulle tute dei piloti e sui principali asset del team. Monster Energy sarà il primo title sponsor dell'azienza di Noale. La partnership arriva in un momento particolarmente significativo: il 2025 l’ha vista confermarsi come il costruttore europeo più vincente nella storia del Motomondiale, oltre a registrare l’annata più vincente della propria storia. 

Massimo Rivola (CEO Aprilia Racing), ha dichiarato: “Siamo molto felici di annunciare questa partnership con un’azienda globale come Monster Energy, che sarà al nostro fianco già dal 2026 come main sponsor e dal 2027 assumerà il ruolo di title sponsor. Questo accordo rappresenta una pietra miliare per Aprilia Racing e il coronamento di un percorso di successo. Per questo siamo particolarmente fieri di questa collaborazione che contribuirà a rafforzare ulteriormente l’ambizione del nostro progetto. Ringrazio Monster Energy per la fiducia che ha riposto in noi, faremo di tutto affinché venga ricambiata”.

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