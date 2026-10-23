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Lando Norris prova la nuova McLaren

Il pilota inglese si è messo al volante della hypercar W1 da oltre 1.200 CV di potenza

di Redazione Drive Up
23 Ott 2026 - 08:01
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© Ufficio Stampa

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Non una stagione particolarmente brillante, quella che Lando Norris ha vissuto da campione del mondo di Formula 1. Il pilota inglese non ha saputo difendere il titolo iridato con la McLaren che fatica a trovare un ruolo da protagonista in griglia di partenza. Sarà colpa delle nuove power unit o forse è solo un anno sfortunato: meglio "consolarsi" in pista provando l'ultima hypercar.

In pista con Lando
Presentata nel 2024, la W1 rappresenta la massima sintesi tra tecnologia e prestazioni derivate dal mondo delle competizioni. La scocca è realizzata interamente in fibra di carbonio, una soluzione che ha permesso di contenere il peso (la massa della vettura a secco è di soli 1.399 kg) garantendo ottimi valori di rigidità torsionale. Qualità indispensabili per poter gestire i 1.258 CV erogati dal motore 4.0 litri V8 e dall'unità elettrica collocata accanto alla trasmissione. La trazione è soltanto posteriore, come sulle "vere" sportive.
Per pochissimi
Le prestazioni sono esagerate: accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,7 secondi e velocità massima autolimitata a 350 km/h. Il Campione del mondo in carica di F1 ha messo alla prova la W1 sulle curve dell'autodromo internazionale di Algarve, nei pressi di Portimão nel sud del Portogallo. Norris sembra realmente sorpreso da quanto l'auto, omologata per l'uso stradale, mantenga grip anche alle altissime velocità. E sappiamo che un pilota dà sempre il massimo su qualunque cosa stia guidando e ovunque si trovi. Il suo, quindi, è un giudizio sincero. Chissà se si è anche convinto a mettersi uno dei 399 esemplari in garage. Ammesso che ne trovi ancora una disponibile.

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