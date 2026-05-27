Mazda si è messa a fare scarpe

A oltre cento anni di distanza dalla sua fondazione, Mazda "cede" alle sempre più frequenti contaminazioni di mercato e proporrà in Giappone un paio di scarpe con il suo marchio. Prodotte in collaborazione con Spingle, si chiamano SP-MZD e sono pensate per offrire il massimo comfort durante la guida. Meglio se a bordo di una sportiva MX-5.

Vicini di casa

Le scarpe sono un'esclusiva per il mercato giapponese (a un prezzo di circa 160 dollari) e non si possono acquistare altrove. Realizzate in pregiata pelle di canguro, sono disponibili in due colori che riprendono le tinte per la carrozzeria della nuova CX-5. Mazda ha dichiarato di aver lavorato due anni al progetto, con tecnici e designer che visitavano le rispettive fabbriche per trovare il miglior compromesso. La logistica - da questo punto di vista - era comoda: entrambe le società hanno sede a Hiroshima.

Solo per il Giappone

Gli interessati potranno acquistarle direttamente dagli store online dei rispettivi marchi, oppure presso uno dei 14 negozi Spingle sparsi per il Giappone. Come anticipato, questo modello di scarpe non uscirà dai suoi confini nazionali, restando un'esclusiva nipponica. Se siete alla ricerca di un paio di sneakers "griffate" da un brand automobilistico, l'offerta in Europa è comunque piuttosto ampia.