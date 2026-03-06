Novità La nuova Mazda CX-5

Squadra che vince non si cambia. Si dice così, se il risultato porta i frutti desiderati. Anche quando è tempo di restyling per un modello di successo. Si parte da fondamenta solide - collaudate - per dare forma a una nuova generazione. È il caso di Mazda CX-5 che, dal 2012 anno del suo debutto, è uno dei modelli più importanti per la Casa giapponese. Fa proprie, evolvendosi, le caratteristiche che l’hanno resa celebre: design deciso, comfort e una gran dose di versatilità. Non è un caso se è stata venduta in circa 5 milioni di esemplari, un po’ ovunque, in giro per il mondo