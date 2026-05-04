Andrea Maldera verso l’Ucraina: sarà il primo ct straniero nella storia del Paese

Dopo l'esperienza con l'OM, Maldera non ha seguito De Zerbi al Tottenham e ora potrebbe avere l'occasione di prendersi una panchina tutta per lui. Per Maldera, tra l'altro, non sarebbe il primo approccio con il calcio ucraino: dal 2016 al 2021 è stato nello staff della nazionale guidata da Andriy Shevchenko, svolgendo un ruolo chiave durante un periodo di costante crescita a livello internazionale. Un'esperienza che ha lasciato il segno nel cuore e sul corpo, tanto che il nuovo ct avrebbe anche un tatuaggio dedicato all'Ucraina. E forse proprio per questo legame affettivo e la buona influenza di Sheva che Maldera diventerà il primo ct straniero nella storia del Paese.