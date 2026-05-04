ITALIANI ALL'ESTERO

Andrea Maldera verso l’Ucraina: sarà il primo ct straniero nella storia del Paese

Assistente a Marsiglia e Brighton di De Zerbi, per Maldera non sarà un primo approccio col calcio ucraino: era nello staff della nazionale guidata dall'ex bomber

04 Mag 2026 - 13:11
© italyphotopress

© italyphotopress

Un altro allenatore italiano sembra a un passo dal trovare lavoro all'estero: Andrea Maldera, ex assistente di De Zerbi al Brighton e al Marsiglia, sta per diventare il nuovo ct dell'Ucraina.

Dopo l'esperienza con l'OM, Maldera non ha seguito De Zerbi al Tottenham e ora potrebbe avere l'occasione di prendersi una panchina tutta per lui. Per Maldera, tra l'altro, non sarebbe il primo approccio con il calcio ucraino: dal 2016 al 2021 è stato nello staff della nazionale guidata da Andriy Shevchenko, svolgendo un ruolo chiave durante un periodo di costante crescita a livello internazionale. Un'esperienza che ha lasciato il segno nel cuore e sul corpo, tanto che il nuovo ct avrebbe anche un tatuaggio dedicato all'Ucraina. E forse proprio per questo legame affettivo e la buona influenza di Sheva che Maldera diventerà il primo ct straniero nella storia del Paese. 

Il lavoro che lo attende non sarà affatto semplice: l'Ucraina, come l'Italia del resto, ha fallito la qualificazione al prossimo Mondiale. Fatale la sconfitta per 3-1 nel primo turno dei playoff contro la Svezia di Gyokeres.  

ucraina
ct ucraina
andrea maldera
roberto de zerbi
andriy shevchenko

Ultimi video

02:04
Da Chivu alla voglia di rivincita: Lautaro svela i "segreti" dello scudetto

Da Chivu alla voglia di rivincita: Lautaro svela i "segreti" dello scudetto

01:57
SRV RULLO JUVE, RIECCO VLAHOVIC (MUSICATO) 4/5 SRV

Juve, riecco Vlahovic: un gol e tanta rabbia per la Champions e il futuro

01:50
SRV RULLO INTER, IN CINQUE AL TERZO SCUDETTO (MUSICATO) 4/5 SRV

Quelli del Tris: i fantastici 5 dell'Inter da scudetto

01:52
Trevisani: "La Juve non è incisiva, il Milan ha perso motivazioni"

Trevisani: "La Juve non è incisiva, il Milan ha perso motivazioni"

02:45
Le facce del tricolore

Le facce del tricolore

00:54
Trevisani: "L'Inter deve fare due acquisti importanti"

Trevisani: "L'Inter deve fare due acquisti importanti"

01:20
Trevisani: "Chivu 10 in pagella, voto giusto"

Trevisani: "Chivu 10 in pagella, voto giusto"

03:14
Scudetto, i momenti chiave

Inter, lo scudetto è stato costruito così: i momenti chiave

03:17
Chivu, la sua stagione

La parola chiave di Chivu: il gruppo davanti a tutto

03:01
Milano è tutta nerazzurra

La festa dalle 22.39: così la Milano nerazzurra si gode lo scudetto

03:40
La festa negli spogliatoi

La festa negli spogliatoi:""Scudetto inaspettato"

03:54
Inter, la lunga domenica

Inter, il racconto di una lunga domenica dall'attesa ai gol

00:37
Inter, la festa dal balcone in Duomo: Esposito capo ultras

Inter, la festa dal balcone in Duomo: Esposito capo ultras

00:38
L'arma nascosta dell'Inter: Palombo e il "segreto" delle palle inattive

L'arma nascosta dell'Inter: Palombo e il "segreto" delle palle inattive

01:53
Inter, Chivu leader vero: arriva in conferenza e lascia la scena al suo staff

Inter, Chivu leader vero: arriva in conferenza e lascia la scena al suo staff

02:04
Da Chivu alla voglia di rivincita: Lautaro svela i "segreti" dello scudetto

Da Chivu alla voglia di rivincita: Lautaro svela i "segreti" dello scudetto

I più visti di Calcio

È il weekend scudetto?

È il weekend scudetto?

CLIP ARRIVO PULLMAN INTER A SAN SIRO PRE PARMA - SCUDETTO 03/05 SRV

Il pullman dell'Inter "travolge" il nostro inviato: delirio a San Siro

Inter-Parma 2-0: gli highlights

Inter-Parma 2-0: gli highlights

MCH STRETTA DI MANO NEGATA PALESTINA-ISRAELE MCH

Israele e Palestina insieme sul palco della Fifa e scoppia la tensione: niente stretta di mano

N. Atubolu (Friburgo): 11/33 (33,33%)

Noah Atubolu insuperabile: a 23 anni è già (quasi) il miglior pararigori della storia

Thuram e Mkhitaryan timbrano lo scudetto numero 21: l'Inter è campione d'Italia

Calcio ora per ora
Vedi tutti
Gianni Infantino
13:44
Inter, festeggia lo scudetto anche il presidente Fifa Infantino: "Amala"
12:29
Giudice sportivo Serie B, 13 squalificati per una giornata
12:10
Inter: in sede aggiornato il numero degli scudetti
12:08
Il calcio prova a unire le Coree: squadra femminile del Nord giocherà al Sud
12:05
Champions League: Pinheiro arbitra Bayern-Psg, Di Bello al Var