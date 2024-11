Verstappen, prove di Hypercar: test con l'Acura

In attesa di laurearsi campione del mondo per la quarta volta in Formula 1, Max Verstappen ha provato la Acura ARX-06, che correrà nell'Imsa il prossimo anno, in un circuito vicino a Las Vegas. Un test in Hypercar per l'olandese che non ha mai nascosto il sogno di correre e vincere la 24 Ore di Le Mans. Anche Honda, appunto, ci sta pensando e si vocifera di un suo ingresso nel Wec a partire dal 2026, dopo un solo anno di sviluppo nel campionato americano.