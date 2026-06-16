Maserati alla Mille Miglia: i 100 anni di un sogno italiano

Tributo

La Mille Miglia si è presentata come l'occasione più adeguata per celebrare la ricorrenza. Per cinque giorni, il passato glorioso dell'automobilismo sportivo gira per le strade d'Italia, da nord a sud, in una carovana storica che ha tutti i connotati di un museo viaggiante. Le regole per partecipare sono ferree: soltanto automobili costruite tra il 1927 e il 1957, appartenenti a marchi che abbiano preso parte alla corsa originale. Maserati possiede questo privilegio, e quest'anno una A6 GCS ha preso parte alla "corsa più bella del mondo".

Tra presente e futuro

Guidata da Igor e Lara Zanisi (padre e figlia), la sportiva del 1953 ha percorso l'intero itinerario accompagnata dalle nuove Grancabrio e Granturismo. Sintesi recente del passato e del presente Maserati, dove prestazioni, lusso ed eleganza continuano a esprimere i valori originali del marchio. Il motore V6 Nettuno è lo strumento di riconnessione con la tradizione tecnica: le emozioni di guida sono un concerto di sensi. Udito incluso. Manifestazioni come la Mille Miglia sono una testimonianza di passione per le automobili ad alte prestazioni. Il Tridente di Modena e la Freccia Rossa: una storia senza tempo, un viaggio senza fine.