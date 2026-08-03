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Joao Felix avvistato a Miami: bacio con Clari Cremaschi?

Joao Felix pizzicato a Miami in atteggiamenti intimi con la tiktoker argentina Clari Cremaschi

03 Ago 2026 - 07:30
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Dopo che João Félix è stato immortalato a Miami mentre baciava una giovane donna, il mondo del gossip si è scatenato alla ricerca di risposte. Il nome emerso con insistenza è quello di Clari Cremaschi, ventunenne content creator argentina con oltre 2,5 milioni di follower su TikTok, celebre per i suoi video ironici, le clip di ballo e i contenuti a sfondo calcistico, oltre che per le sue quattro incursioni discografiche nel mondo della musica. 

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