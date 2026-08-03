Joao Felix avvistato a Miami: bacio con Clari Cremaschi?

Dopo che João Félix è stato immortalato a Miami mentre baciava una giovane donna, il mondo del gossip si è scatenato alla ricerca di risposte. Il nome emerso con insistenza è quello di Clari Cremaschi, ventunenne content creator argentina con oltre 2,5 milioni di follower su TikTok, celebre per i suoi video ironici, le clip di ballo e i contenuti a sfondo calcistico, oltre che per le sue quattro incursioni discografiche nel mondo della musica.