Lucio Dalla e Automobili: il mitico album compie 50 anni

Sono passati cinquant'anni da quando Lucio Dalla pubblicò l'album "Automobili". Sesta opera registrata in studio e ultima scritta in collaborazione con il poeta Roberto Roversi. Una raccolta di canzoni il cui contenuto è - ovviamente - incentrato attorno al tema della mobilità privata, che porterà alla scrittura di uno spettacolo (Il futuro dell'automobile e altre storie) per la televisione. Al suo interno, Dalla racconta la tecnica, la velocità, il viaggio e una passione personale: la Mille Miglia.

Tra poesia e critica

L'album monotematico riscontra un buon successo commerciale, soprattutto grazie alla canzone "Nuvolari". Il cantautore bolognese racconta l'epica del Mantovano volante, le gesta sportive, lo stile di guida, l'affetto delle persone: "Quando corre Nuvolari; Quando passa Nuvolari; La gente arriva in mucchio; E si stende sui prati; Quando corre Nuvolari; Quando passa Nuvolari; La gente aspetta il suo arrivo; Per ore e ore". Altrettanto nota la divertente "Intervista con l'Avvocato", dove Dalla immagina un'intervista con Gianni Agnelli: "Buon giorno, grazie avvocato; Sono del Manchester Guardian; Non le farò perdere tempo". Con una certa irriverenza, Dalla muove una critica alla gestione della Fiat, tra delocalizzazioni e crisi produttive, a rimetterci sono sempre gli operai.

Legame profondo

La più personale e intima delle canzoni presenti nell'album, è probabilmente "Mille Miglia". Una passione - quella per la mitica corsa - che Dalla nutriva per davvero. La guardava passare da bambino con il padre nei vicoli di Bologna, per lui rappresentava l'Italia che passava dal mondo contadino a quello industriale. Dalla non si limitò a cantare la Mille Miglia, vi prese parte tre volte: nel 1999, nel 2000 e nel 2003 in compagnia di Oliviero Toscani e Alessandro Bergonzoni. Qualche anno più tardi, salì sul palco del Teatro Grande di Brescia per "La mia Mille Miglia", un concerto-evento dedicato alla Freccia Rossa. In quell'occasione, Lucio Dalla dichiarò che "Partecipare alla Mille Miglia è stata una delle cose più divertenti della mia vita".