LetBe arriva in Italia da febbraio 2025 con Neon, Arthur e Island

LetBe annuncia significativi sviluppi per l’espansione della sua presenza nel mercato europeo, dopo il successo di pubblico riscontrato a EICMA 2024. Con l’obiettivo di una crescita a lungo termine e la volontà di offrire moto ad alte prestazioni, il brand si prepara al debutto ufficiale in Europa, con i modelli principali in vendita da febbraio 2025. La prima gamma di prodotti LetBe, che comprende i modelli Neon, Arthur e Island, sarà disponibile in Europa a partire da febbraio 2025, tutti conformi alla normativa Euro 5+ per garantire il rispetto dei più recenti standard ambientali. Arthur appartiene alla categoria delle moto potenti, progettate per motociclisti in cerca di alte prestazioni, divertimento e un design sofisticato. Island e Neon, invece, fanno parte della linea di scooter colorati, apprezzati per sicurezza e performance. Questi modelli saranno distribuiti in circa 50 concessionari tra Italia e Spagna, un passo decisivo nella strategia di espansione del brand. LetBe è inoltre al lavoro per debuttare nei mercati francese e tedesco, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente la propria presenza in Europa nei prossimi anni. "La risposta straordinariamente positiva del pubblico al nostro debutto a EICMA ha rappresentato un importante passo avanti per i nostri piani di espansione in Europa", ha dichiarato Miss Ou, CEO di LetBe.