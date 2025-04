Stati Uniti vs. Cina: lo scontro anche ai saloni dell'auto

Audi, Bmw e Volkswagen, con la prospettiva di contraccolpi negativi a causa dei dazi imposti dall’amministrazione Trump, puntano su quello che da anni è il mercato più importante per i rispettivi segmenti. L’esatto contrario hanno fatto i brand giapponesi e coreani presenti in massa a New York dove hanno presentato novità assolute per il mercato Usa, sbocco vitale per l’industria dell’estremo oriente.