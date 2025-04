Audi, quante novità a Shangai: cinque nuovi modelli per la Cina

La silhouette Sportback richiama le shooting-brake del passato, mentre gli interni, sviluppati dagli esperti del Beijing Design Studio, danno la priorità alla combinazione tra comfort ed esperienza digitale, così che la vettura evolva in “oasi connessa”, adatta allo stile di vita urbano delle megalopoli. La console ospita due smartphone, mentre il display touch 4K curvo da 27 pollici consente l’accesso a una miriade di informazioni inclusa la visuale fornita dagli specchietti retrovisori esterni digitali. Le finiture dei pannelli porta in radica retro-illuminata e microfibra richiamano soluzioni di design tipiche dell’architettura moderna. Caratterizzata dalla propulsione full electric, dalle sospensioni pneumatiche adattive, dallo sterzo integrale e dalla trazione posteriore o integrale quattro, AUDI E5 Sportback è declinata in quattro varianti. La versione top di gamma può contare su di una batteria da 100 kWh e su di una potenza massima di 787 CV foriera di uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi a fronte di un’autonomia di oltre 770 chilometri. In 10 minuti è possibile rispristinare sino a 370 chilometri di range. Le tecnologie di ausilio al guidatore (ADAS) raggiungono il livello 2++ di guida assistita a vantaggio del comfort e della sicurezza: i sistemi integrano 29 unità hardware di rilevamento tra le quali un LiDAR a lungo raggio – utilizza la luce laser per creare un'immagine dell'ambiente circostante – 3 radar anch’essi a lungo raggio – utilizzano le onde a radio frequenza per mappare lo scenario di guida – 12 sensori a ultrasuoni, 11 telecamere e molteplici centraline di rilevamento multimodale. Gli aggiornamenti over-the-air coinvolgono tutti i sistemi vettura. Il sistema operativo AUDI OS costituisce una prima assoluta e consente di dare vita a un palcoscenico digitale su misura. Alimentato dal chipset automobilistico QUALCOMM Snapdragon 8295 in grado di eseguire 30 miliardi di operazioni al secondo, offre un'esperienza straordinariamente intuitiva. Qualsiasi interazione diviene protagonista dei menu funzioni di primo livello, mentre l’app store – mai così evoluto – si attiva mediante il riconoscimento facciale e opera in totale sinergia con il device personale dell'utente. A ulteriore rafforzamento della digitalizzazione della vettura, l'Audi Assistant, vero e proprio avatar basato sull’intelligenza artificiale, è collocato al centro della plancia e opera mediante comandi sia tattili sia vocali, mentre l’Audi Control, la barra touch al vertice dell’Audi Assistant, permette di navigare adattivamente e con la massima intuitività tra i molteplici contenuti del display 4K