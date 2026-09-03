Le scarpe Air Jordan si sono ispirate a questa Ferrari

Quando si parla di Michael Jordan, tutto è all'altezza dell'atleta più mediatico della storia. Sul fatto che sia stato anche il migliore sul campo da gioco, le opinioni divergono ma resta indubbio il suo impatto sul modo di fruire e comunicare lo sport. "His Airness" è diventata un'icona trasversale al basket e Air Jordan un logo conosciuto in tutto il mondo e utilizzato ovunque, persino su una Ferrari.

Unica

Nel 1997 Jordan si apprestava a vincere il suo quinto (di sei) titoli NBA e scelse una 550 Maranello nuova di zecca. Ordinandola, se ne fece costruire una su misura personalizzando esterni e interni con una dotazione di contenuti su misura. MJ è noto per avere avuto nel corso del tempo una collezione piuttosto "mobile", tendendo a cambiare spesso le vetture presenti nel suo garage. Così, dopo essere stata di proprietà del campione, della sportiva italiana si sono perse le tracce per circa 20 anni.

Ritrovata

Il ritrovamento è merito della casa d'aste Joopiter (con la collaborazione di Curated) che metterà all'asta il veicolo tra il 15 e il 20 settembre. Trattandosi di una Ferrari unica, la valutazione è superiore alle "normali" 550 Maranello: si parla di un prezzo compreso tra i 700 mila e il milione e 300 mila euro. A rendere ancora più eccezionale il modello, il fatto che il designer Tinker Hatfield di Nike si ispirò proprio alle linee dell'auto per disegnare le Air Jordan XIV. Insomma: una leggenda, nella leggenda.