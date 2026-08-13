Europei nuoto: D'Ambrosio conquista la semifinale nei 200 stile libero

13 Ago 2026 - 10:36
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All'inizio della quarta giornata degli Europei di nuoto in vasca di Parigi, Carlos D'Ambrosio conquista la semifinale dei 200m stile libero nelle batterie. L'azzurro avanza alla fase successiva della rassegna continentale nonostante il 17esimo tempo assoluto (1:47.16) su 16 posti disponibili, grazie alla regola per la quale ogni nazione può far avanzare massimo due nuotatori. Eliminati invece, gli altri azzurri: Jacopo Barbotti conclude con il 19esimo crono, mentre Marco De Tullio e Alessandro Ragaini sono rispettivamente 24esimo e 43esimo. 

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