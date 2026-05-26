Le luci Led delle automobili sono troppo accecanti

L'illuminotecnica sulle automobili ha fatto dei passi da gigante negli ultimi anni. L'arrivo della tecnologia Led - in particolare - ha permesso di rendere scalabile ed economicamente sostenibile una forma di illuminazione sempre più avanzata e intelligente. Le ultime applicazioni consentono di proiettare un fascio luminoso fino a 500 metri di distanza, creando un cono d'ombra per non importunare gli altri automobilisti. O almeno, questo è quanto succede in Europa.

Pericoloso

I benefici restano comunque indubbi: una migliore visibilità in qualunque contesto di utilizzo aumenta la sicurezza su strada. Eppure, negli Stati Uniti d'America non tutti sembrano entusiasti di queste possibilità. Anzi: secondo una recente indagine condotta dall'American Automobile Association, il 60% degli automobilisti afferma che l'abbagliamento durante la guida notturna è un problema. Addirittura, il 73% pensa che la situazione sia persino peggiorata negli ultimi dieci anni.

Sempre più grossi

Entrando più nel dettaglio, si scopre che il 92% degli intervistati ha individuato nelle auto che procedono nella direzione opposta come la principale fonte di abbagliamento. Tecnicamente, uno dei problemi è relativo alla diffusione di pick-up e SUV di grosse dimensioni. L'altezza da terra posiziona i fari in corrispondenza dello sguardo dei guidatori, accecandoli. Negli USA è inoltre diffusa la cultura dell'aftermarket, dove molti kit privilegiano la potenza rispetto alla regolazione del fascio luminoso.