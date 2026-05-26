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Novità

Le prime immagini della nuova Lancia Gamma

L'offerta di motorizzazioni prevede una versione ibrida da 145 CV e con autonomia superiore a 1.000 km. Il "cuore" della gamma sarà però l'elettrico: 230 CV con autonomia superiore a 540 km, da 245 CV con autonomia superiore a 740 km, fino alla versione integrale AWD da 375 CV con autonomia fino a 675 km. La base tecnica è la piattaforma STLA Medium, su cui saranno costruiti i modelli di prossima generazione del gruppo. Gli ordini apriranno dopo l'estate

26 Mag 2026 - 12:25
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