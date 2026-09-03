Fabregas attacca l'ex portiere comasco Tornqvist: "Non mi è piaciuto come ci ha lasciato"

03 Set 2026 - 15:49
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Cesc Fabregas non sembra aver digerito il comportamento tenuto da Noel Tornqvist nel passaggio dal Como al Monza. A non andare giù all'allenatore spagnolo sono state le modalità con cui il portiere ha detto addio. La vicenda era iniziata pochi giorni prima della fine del mercato quando, di fronte alla richiesta di trasferimento di Tornqvist, Fabregas aveva posto il veto, almeno fino a che il club lariano non avrebbe trovato un sostituto per comporre un reparto da tre portieri. I sondaggi del Como non avevano condotto agli effetti sperati. Eppure, la trattativa dell'estremo difensore svedese verso Monza è andata comunque a buon fine. Ma a svelare gli spinosi retroscena della trattativa è stato il tecnico comasco: "Ho visto in due giorni un'altra persona rispetto agli 8 mesi precedenti. È stata una cosa brutta, sinceramente lo dico pubblicamente, perché non mi è piaciuta. E la gente deve sapere un po' che se ha fatto questa scelta è stato perché lui ha voluto andare e ha forzato molto, in una maniera che a me non è piaciuta. Questo ha fatto sì che il club abbia dovuto trovare in due giorni un altro portiere". Da qui l'ingaggio di Robert Sanchez dal Chelsea, arrivato poco prima del gong. 

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