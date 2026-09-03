Juve, Spalletti: "Non esiste il mercato perfetto, ottimi i colpi dalla Premier"

03 Set 2026 - 15:38
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"Non esiste più il mercato perfetto, esiste il mercato possibile". Così, intervistato da Sky Sport, Luciano Spalletti ha parlato della finestra trasferimenti che si è conclusa lo scorso 1 settembre. "I nostri direttori sono stati molto bravi a inserirsi nei contesti giusti e ad adattarsi a quello che offriva il mercato. Abbiamo coperto le nostre necessità di ruolo e portato a casa diversi calciatori. È stato un lavoro lungo, per certi versi difficile, perché non hai la possibilità di scegliere e prendere quello che vuoi fin dall'inizio. L'aver inserito calciatori che giocano in Premier alzerà il nostro livello". 

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