Messi lascia la nazionale, l'incredibile tributo deciso in Argentina per la Pulce

03 Set 2026 - 15:27
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La decisione di Lionel Messi di ritirarsi dalla nazionale argentina ha avuto un vasto eco in patria. Gli arbitri, scrivono i media locali, interromperanno il gioco dopo 10 minuti dall'inizio di ogni partita del prossimo torneo di Clausura, così come in altri campionati maschili e femminili in Argentina, per celebrare la carriera di Messi con la nazionale. L'AFA ha scelto quel momento della partita come riferimento simbolico al numero 10, il numero che Messi ha indossato per gran parte della sua carriera con l'Albiceleste.

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