Le Ferrari di rockstar e rapper in mostra a Modena

Dalla 250 GTO di Nick Mason alla SF90 XX di Swizz Beatz, un percorso immersivo tra auto iconiche, fotografie e podcast

di Redazione Drive Up
18 Feb 2026 - 12:01
C’è un filo rosso che unisce un assolo di chitarra al rombo di un V12. È la tensione tra disciplina e istinto, tra tecnica e libertà espressiva. È da questa idea che nasce “The Greatest Hits”, la nuova mostra allestita al Museo Enzo Ferrari, dedicata al rapporto profondo tra la Casa di Maranello e alcuni dei più grandi nomi della scena musicale internazionale. Ferrari e musica condividono la ricerca costante dell’innovazione e il momento culminante della performance.

Le Ferrari dei più grandi musicisti in mostra a Modena

Auto leggendarie e racconti inediti
Protagoniste della mostra sono vetture che hanno fatto parte della vita di artisti celebri. Si va dalla Ferrari 250 GTO appartenuta a Nick Mason, alla Ferrari 250 GT Lusso di Herbert von Karajan, fino alla one-off Ferrari SP12 EC commissionata da Eric Clapton. Tra i nomi più recenti figurano la Ferrari 512 TR di J Balvin e la Ferrari SF90 XX di Swizz Beatz. Ogni vettura diventa traccia concreta di una relazione autentica tra artista e automobile. Il racconto è arricchito da contenuti audio originali: una serie di podcast realizzati da Chora Media con la partecipazione del giornalista Federico Buffa, che offrono aneddoti e connessioni inedite in chiave immersiva.
Un 2025 da record e il legame con il territorio
La mostra sarà visitabile fino al 16 febbraio 2027 e si inserisce in un momento di forte crescita per i Musei Ferrari, che hanno chiuso il 2025 con oltre 890 mila visitatori, nuovo record storico. Nel segno del legame con il territorio, il Museo Enzo Ferrari sarà inoltre premium sponsor della prima edizione di Jazz Open Modena, in programma dal 13 al 18 luglio 2026. Nato dall’esperienza del festival di Stoccarda, l’evento porterà a Modena artisti internazionali come Gregory Porter, Diana Krall, Moby, Jamie Cullum, Joss Stone e Jean-Michel Jarre.

