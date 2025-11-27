Logo SportMediaset

Leggende

La Ford GT di Paul Walker si può acquistare all'asta

Ci sono auto che fanno battere il cuore per il design, per il motore o per le prestazioni, e poi ce ne sono altre che valgono il doppio perché raccontano una storia. La Ford GT appartenuta a Paul Walker è una di queste. Non è soltanto una supercar americana diventata oggetto di culto, ma un simbolo che intreccia cinema, passione per i motori e memoria collettiva. Anni dopo la scomparsa dell’attore che ha acceso la fantasia di milioni di appassionati con Fast & Furious, una delle sue auto più rappresentative è tornata sotto i riflettori con una valutazione che non parla solo di mercato, ma di emozioni

27 Nov 2025 - 09:52
