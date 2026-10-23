CHIUSO IL PROCESSO

Dalma Maradona alla chiusura del processo per la morte del padre: "Merita giustizia"

Concluso il dibattimento orale, il tribunale fissa la sentenza per il 22 dicembre

23 Ott 2026 - 10:17
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Le lacrime incontenibili di Dalma Maradona - in un emotivo intervento fuori programma - hanno rappresentato l'immagine conclusiva del dibattimento orale del processo per la morte di suo padre, Diego. "Abbiamo dovuto ascoltare cose orribili durante il processo, sapevamo che poteva succedere. L'unica cosa che chiedo adesso è che mio padre abbia giustizia. Al di là del fatto che è Maradona, merita giustizia come qualsiasi altra persona", ha affermato Dalma parlando con la voce spezzata di fronte ai giudici del Tribunale di San Isidro. Di seguito è stata comunicata l'attesa data della lettura della sentenza, fissata per il 22 dicembre.

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