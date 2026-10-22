Tronchetti Provera guida la nuova Ferrari Luce

Il Presidente di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, ha ricevuto (simbolicamente) le chiavi della nuova Ferrari Luce. Il manager italiano si trova in india dove ha annunciato un'importante collaborazione con il produttore di pneumatici locale BKT. Non poteva esserci miglior tempismo: in questi giorni la Casa di Maranello presenta la sua prima elettrica nel subcontinente.

Prestazioni super

La "cerimonia" si è svolta a Delhi con Tronchetti Provera al volante della Luce e Benedetto Vigna, AD di Ferrari, seduto al posto del passeggero. La prima elettrica è una sfida per Maranello che ha deciso di stravolgere il proprio concetto di stile e prestazioni con una vettura mai vista prima nei quasi 80 anni di storia del marchio. Oltre a essere una vera sportiva (1.050 CV di potenza e velocità massima di 310 km/h) è un laboratorio per lo sviluppo di nuove tecnologie di mobilità applicate al lusso.

Pneumatici su misura

La presenza del Presidente di Pirelli per il debutto sul mercato indiano di Ferrari Luce non è però casuale. La vettura monta pneumatici sviluppati su misura per lei dall'azienda della Bicocca: Il P Zero E è il pneumatico Ultra High Performance progettato appositamente per veicoli elettrici di alta gamma. Un'attenzione alle prestazioni che fa il paio con la sostenibilità, considerando che è stato realizzato utilizzando oltre il 55% di materiali di origine naturale e riciclati certificato da parte terza.