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Lando Norris alla guida della nuova McLaren W1

Presentata nel 2024, la W1 rappresenta la massima sintesi tra tecnologia e prestazioni derivate dal mondo delle competizioni. La scocca è realizzata interamente in fibra di carbonio, una soluzione che ha permesso di contenere il peso (la massa della vettura a secco è di soli 1.399 kg) garantendo ottimi valori"di rigidità torsionale. Qualità indispensabili"per poter gestire i 1.258 CV erogati dal motore 4.0 litri V8 e dall'unità elettrica collocata accanto alla trasmissione. La trazione è ...

23 Ott 2026 - 08:10
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