Kit 2026-27 La Fiorentina presenta la maglia per il Centanario: omaggio alle origini del club Viola

La Maglia Gara Centenario Fiorentina celebra i 100 anni di storia del Club attraverso un design che torna alle origini. La divisa riprende i colori della prima maglia indossata dalla Fiorentina nel 1926, nata dall'unione tra Club Sportivo Firenze e Palestra Ginnastica Fiorentina Libertas, reinterpretando il bianco e il rosso in una veste celebrativa dedicata al Centenario.Il design è impreziosito dal colletto nero e da una lavorazione jacquard che integra nel tessuto il numero 100 reinterpretato come simbolo dell'infinito. Sul petto torna lo storico stemma del 1926, con il giglio rosso racchiuso nello scudo bianco a forma di goccia, mentre sulla manica sinistra trovano spazio 13 gigli embossed. Il simbolo dell'infinito compare anche all'interno del colletto, completando i dettagli dedicati ai cento anni viola.