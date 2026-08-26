Il grande volley internazionale a Cagliari con la Coppa Sardegna 2026

Torna il grande volley internazionale a Cagliari: il 10 e l'11 ottobre prossimi verrà disputata la Coppa Sardegna 2026, un quadrangolare di pallavolo maschile. Organizzata dal Comitato regionale Fipav Sardegna con il contributo dell'assessorato regionale dello Sport e della Fondazione di Sardegna e con il patrocinio del Comune di Cagliari, la Coppa Sardegna 2026 andrà in scena al PalaPirastu e a contendersela saranno quattro squadre di altissimo livello: due italiane, Itas Trentino e Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, una tedesca, Volleyball Gellersen Luneburg, e una della Repubblica Ceca, Volejbalovy Klub Karlovasko. L'evento arriva subito dopo l'Europeo e rappresenta l'ultimo test match per le squadre partecipanti prima dell'avvio dei campionati della stagione sportiva 2026/2027 con Trento e Piacenza impegnate nell'emozionante e coinvolgente Superlega. Il programma delle prende il via sabato 10 ottobre alle 17 con la prima semifinale e quindi alle 19.30 la seconda semifinale. Domenica 11 ottobre alle 17 la finale terzo e quarto posto e alle 19.30 la finalissima per decretare il vincitore. Gli abbinamenti non sono ancora stati definiti.