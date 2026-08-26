Il grande volley internazionale a Cagliari con la Coppa Sardegna 2026

26 Ago 2026 - 12:15
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Torna il grande volley internazionale a Cagliari: il 10 e l'11 ottobre prossimi verrà disputata la Coppa Sardegna 2026, un quadrangolare di pallavolo maschile. Organizzata dal Comitato regionale Fipav Sardegna con il contributo dell'assessorato regionale dello Sport e della Fondazione di Sardegna e con il patrocinio del Comune di Cagliari, la Coppa Sardegna 2026 andrà in scena al PalaPirastu e a contendersela saranno quattro squadre di altissimo livello: due italiane, Itas Trentino e Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, una tedesca, Volleyball Gellersen Luneburg, e una della Repubblica Ceca, Volejbalovy Klub Karlovasko. L'evento arriva subito dopo l'Europeo e rappresenta l'ultimo test match per le squadre partecipanti prima dell'avvio dei campionati della stagione sportiva 2026/2027 con Trento e Piacenza impegnate nell'emozionante e coinvolgente Superlega. Il programma delle prende il via sabato 10 ottobre alle 17 con la prima semifinale e quindi alle 19.30 la seconda semifinale. Domenica 11 ottobre alle 17 la finale terzo e quarto posto e alle 19.30 la finalissima per decretare il vincitore. Gli abbinamenti non sono ancora stati definiti.

Ultimi video

02:08
DICH LARISSA IAPICHINO ORO 16/8 DICH

Iapichino: "Italia, è un momento bellissimo! Sono contenta perché..."

00:58
DICH PROF PANZERI DICH

Panzeri: "Brignone? Tra 4-6 settimane potrà riprendere l'attività"

00:28
MCH BASEBALL ARRAMPICATA MCH

Si arrampica sui ledwall pubblicitari per prendere al volo la pallina

00:52
MCH LANCIO PALLINA COLPISCE MCH

Quanto fa male una pallina a tutta velocità dritta sul polso?

01:35
Tennis, ansia Sinner

Tennis, ansia Sinner

02:26
MCH SPORT ROBOT UMANOIDI CINA MCH

Lo sport del futuro? Robot umanoide sfida un pugile

01:30
COBOLLI BIS MCH

Cobolli scatenato batte Jodar e poi risponde a un tifoso: "Sono forte anche io, cogl..."

01:59
Addio al mito Varenne

Addio al mito Varenne

02:07
VARENNE VOLO DA RECORD MCH

Varenne, l'indimenticabile volata da record del mondo

01:11
Tutti in ansia per Sinner

Tutti in ansia per Sinner

02:29
DICH SARA CURTIS A LINATE DICH

Curtis: "Il paragone con la Pellegrini è importante ma fa onore"

01:19
Verso Los Angeles 2028

Verso Los Angeles 2028

00:32
Nuova "acconciatura" per Lorenzo Benati dopo l'oro nella 4x400

Nuoto, Lorenzo Benati mantiene la promessa: via i capelli biondi dopo l'oro europeo in staffetta

00:54
DICH 4X400 DONNE BRONZO 16/8 DICH

La festa delle azzurre di bronzo: "Hamburger, patatine e coca-cola”

02:28
DICH 4X400 UOMINI ORO 16/8 DICH

L'Italia 4x400 zittisce gli inglesi: "Batterli in casa loro emozione incredibile"

02:08
DICH LARISSA IAPICHINO ORO 16/8 DICH

Iapichino: "Italia, è un momento bellissimo! Sono contenta perché..."

I più visti di Altri Sport

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

DICH PROF PANZERI DICH

Panzeri: "Brignone? Tra 4-6 settimane potrà riprendere l'attività"

MCH BASEBALL ARRAMPICATA MCH

Si arrampica sui ledwall pubblicitari per prendere al volo la pallina

Addio a Varenne, il più grande trottatore di tutti i tempi aveva 31 anni: "Corri libero per sempre"

SRV TG5 ORE 20 NITTO ATP FINALS SU MEDIASET 10/02 SRV

Il colpo di Mediaset: le ATP Finals sulle nostre reti

MCH LANCIO PALLINA COLPISCE MCH

Quanto fa male una pallina a tutta velocità dritta sul polso?

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
12:39
MotoGp: Aldeguer firma biennale con VR46 Racing Team di Valentino Rossi
12:15
Il grande volley internazionale a Cagliari con la Coppa Sardegna 2026
11:51
Basket: Nazionale donne, Azzurre a Parigi per test con la Francia
09:39
Coppa Italia, niente trasferta a Udine per i tifosi del Venezia
09:39
MotoGp, Pol Espargaro al posto di Vinales in Ktm-Tech3 anche ad Aragon