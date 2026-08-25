Curiosità

Il medico-eroe che salva le vite con una Porsche Macan

Il Dottor John Ferris si occupa di prestare cure di livello ospedaliero nella regione montuosa del Lake District in Inghilterra

di Tommaso Marcoli
25 Ago 2026 - 12:52
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© Ufficio Stampa

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Quando si tratta di emergenze mediche, la tempestività è tutto: un intervento al momento giusto può fare la differenza. I veicoli a disposizione dei Sanitari sono dunque uno strumento decisivo per la riuscita dell'operazione di soccorso. Se però si lavora in contesti geografici impervi, in un ambiente ostile tra villaggi isolati, allora l'ambulanza potrebbe non essere abbastanza.

Una Porsche Macan che salva le vite

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Il distretto dei laghi
Nella vasta e rude Lake District nel nord dell'Inghilterra, le strade sono strette, irregolari e perennemente tagliate da un vento che soffia in ogni direzione. Un ambiente che, per essere affrontato, richiede un mezzo da soccorso all'altezza della sfida. Il Dottor John Ferris - consulente in medicina d'urgenza e cure pre-ospedaliere - fornisce servizi di emergenza nelle zone più remote della regione a bordo di una Porsche Macan GTS. Un'automobile veloce, affidabile e con abbastanza spazio per tutta l'attrezzatura.
Attributi
Il Dott. Ferris è un tipo tosto. Uno di quelli che, anche di fronte al pericolo, non si lascia sopraffare dall'emotività. Tra i suoi interventi più spettacolari - e riusciti - il salvataggio di un runner in montagna in stato di ipotermia. Ferris lo ha rianimato per 5 ore, in un ambiente ostile a temperature proibitive. Oltre a intervenire con la Macan, John lavora anche per il Great North Air Ambulance Service partecipando a operazioni di recupero estreme ad alta quota. 
Va ovunque
Il SUV sportivo tedesco si confà alla sua indole ed è perfetto per il compito perché unisce la versatilità di utilizzo della trazione integrale alla potenza del motore 2.9 litri V6 da 440 CV. Per supportarlo efficacemente nel suo esercizio, la Macan è stata opportunamente allestita con le luci lampeggianti, che avvisano gli altri automobilisti del suo arrivo. Finito il servizio, la GTS torna a essere la sua auto di famiglia. Pare proprio che il medico-eroe non sappia ormai fare a meno della sua Porsche.

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