Il medico-eroe che salva le vite con una Porsche Macan

Il distretto dei laghi

Nella vasta e rude Lake District nel nord dell'Inghilterra, le strade sono strette, irregolari e perennemente tagliate da un vento che soffia in ogni direzione. Un ambiente che, per essere affrontato, richiede un mezzo da soccorso all'altezza della sfida. Il Dottor John Ferris - consulente in medicina d'urgenza e cure pre-ospedaliere - fornisce servizi di emergenza nelle zone più remote della regione a bordo di una Porsche Macan GTS. Un'automobile veloce, affidabile e con abbastanza spazio per tutta l'attrezzatura.

Attributi

Il Dott. Ferris è un tipo tosto. Uno di quelli che, anche di fronte al pericolo, non si lascia sopraffare dall'emotività. Tra i suoi interventi più spettacolari - e riusciti - il salvataggio di un runner in montagna in stato di ipotermia. Ferris lo ha rianimato per 5 ore, in un ambiente ostile a temperature proibitive. Oltre a intervenire con la Macan, John lavora anche per il Great North Air Ambulance Service partecipando a operazioni di recupero estreme ad alta quota.

Va ovunque

Il SUV sportivo tedesco si confà alla sua indole ed è perfetto per il compito perché unisce la versatilità di utilizzo della trazione integrale alla potenza del motore 2.9 litri V6 da 440 CV. Per supportarlo efficacemente nel suo esercizio, la Macan è stata opportunamente allestita con le luci lampeggianti, che avvisano gli altri automobilisti del suo arrivo. Finito il servizio, la GTS torna a essere la sua auto di famiglia. Pare proprio che il medico-eroe non sappia ormai fare a meno della sua Porsche.