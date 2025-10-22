Arbitri Serie A, ottava giornata: Mariani dirige Napoli-Inter, c'è Colombo per Lazio-Juventus

Sarà l'esperto e internazionale Maurizio Mariani l'arbitro del big match dell'ottava giornata di Serie A tra Napoli e Inter al Maradona. L'Aia ha affidato al 43enne della sezione di Aprilia la sfida con più riflettori puntati addosso per il prossimo turno. A Colombo, invece, un altro confronto delicato come quello dell'Olimpico tra Lazio e Juventus nel posticipo domenicale.