Calcio
Serie A
LE DESIGNAZIONI

Arbitri Serie A, ottava giornata: Mariani dirige Napoli-Inter, c'è Colombo per Lazio-Juventus

L'Aia ha reso note le designazioni arbitrali per il prossimo turno di campionato

di Redazione
22 Ott 2025 - 12:33

Sarà l'esperto e internazionale Maurizio Mariani l'arbitro del big match dell'ottava giornata di Serie A tra Napoli e Inter al Maradona. L'Aia ha affidato al 43enne della sezione di Aprilia la sfida con più riflettori puntati addosso per il prossimo turno. A Colombo, invece, un altro confronto delicato come quello dell'Olimpico tra Lazio e Juventus nel posticipo domenicale.

Ecco tutte le designazioni per l'ottava giornata:

PartitaArbitroVar-Avar
Milan-PisaZufferliGariglio-Doveri
Udinese-LecceFelicianiMaggioni-Meraviglia
Parma-ComoChiffiMazzoleni-Doveri
Napoli-InterMarianiMarini-Pezzuto
Cremonese-AtalantaArenaMarcenaro-Maresca
Torino-GenoaBonacinaDi Bello-Maggioni
Hellas Verona-CagliariDionisiDoveri-Serra
Sassuolo-RomaManganielloPezzuto-Sozza
Fiorentina-BolognaLa PennaPaterna-Marini
Lazio-JuventusColomboMeraviglia-Maresca
