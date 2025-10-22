Arbitri Serie A, ottava giornata: Mariani dirige Napoli-Inter, c'è Colombo per Lazio-Juventus

L'Aia ha reso note le designazioni arbitrali per il prossimo turno di campionatodi Redazione
Sarà l'esperto e internazionale Maurizio Mariani l'arbitro del big match dell'ottava giornata di Serie A tra Napoli e Inter al Maradona. L'Aia ha affidato al 43enne della sezione di Aprilia la sfida con più riflettori puntati addosso per il prossimo turno. A Colombo, invece, un altro confronto delicato come quello dell'Olimpico tra Lazio e Juventus nel posticipo domenicale.
Ecco tutte le designazioni per l'ottava giornata:
|Partita
|Arbitro
|Var-Avar
|Milan-Pisa
|Zufferli
|Gariglio-Doveri
|Udinese-Lecce
|Feliciani
|Maggioni-Meraviglia
|Parma-Como
|Chiffi
|Mazzoleni-Doveri
|Napoli-Inter
|Mariani
|Marini-Pezzuto
|Cremonese-Atalanta
|Arena
|Marcenaro-Maresca
|Torino-Genoa
|Bonacina
|Di Bello-Maggioni
|Hellas Verona-Cagliari
|Dionisi
|Doveri-Serra
|Sassuolo-Roma
|Manganiello
|Pezzuto-Sozza
|Fiorentina-Bologna
|La Penna
|Paterna-Marini
|Lazio-Juventus
|Colombo
|Meraviglia-Maresca