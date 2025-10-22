I supporter del Pistoia annunciano lo stop al tifo: "Domenica omaggeremo Raffaele e poi usciremo"

"Dopo i fatti di domenica ci sentiamo di dire qualche parola partendo proprio da quei momenti. Al rientro da Rieti siamo stati vittime di un'azione vile e infame e crediamo che nessun altro termine possa essere usato per descrivere il lancio di due massi sul parabrezza di un pullman che viaggiava ad alta velocità. Questo va oltre ogni limite che possa essere anche solo concepito e tutto ciò ci sta facendo riflettere su quello che è diventato il mondo del tifo e quelli che sono i valori davvero importanti. Non abbiamo per nulla voglia, in questo momento, di tifare come se nulla fosse. Per questo motivo ci prendiamo un periodo di riflessione. Abbiamo vissuto una tragedia che avrebbe potuto essere ancora più grave e quindi necessitiamo di tempo per metabolizzare l'accaduto e per capire come e quando tornare a tifare".