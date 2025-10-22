I supporter del Pistoia annunciano lo stop al tifo: "Domenica omaggeremo Raffaele e poi usciremo"

Dopo l'assalto al bus in cui ha perso la vita l'autista, il gruppo Baraonda Biancorossa ha diramato un comunicato su Facebook
"Dopo i fatti di domenica ci sentiamo di dire qualche parola partendo proprio da quei momenti. Al rientro da Rieti siamo stati vittime di un'azione vile e infame e crediamo che nessun altro termine possa essere usato per descrivere il lancio di due massi sul parabrezza di un pullman che viaggiava ad alta velocità. Questo va oltre ogni limite che possa essere anche solo concepito e tutto ciò ci sta facendo riflettere su quello che è diventato il mondo del tifo e quelli che sono i valori davvero importanti. Non abbiamo per nulla voglia, in questo momento, di tifare come se nulla fosse. Per questo motivo ci prendiamo un periodo di riflessione. Abbiamo vissuto una tragedia che avrebbe potuto essere ancora più grave e quindi necessitiamo di tempo per metabolizzare l'accaduto e per capire come e quando tornare a tifare".
Inizia così il comunicato dei tifosi del gruppo Baraonda Biancorossa del Pistoia Basket in merito all'assalto con sassaiola al loro pullman, di ritorno da Rieti costato la vita a Raffaele Marianella, uno degli autisti. "Alla partita di domenica prossima parteciperemo esclusivamente per osservare il minuto di silenzio in memoria di Raffaele al fine di rendere omaggio alla sua persona, successivamente usciremo", annunciano i tifosi pistoiesi su Facebook.
In merito alla sfida contro Ju.Vi. Cremona, aggiungono: "Riteniamo che la partita non avrebbe dovuto essere neppure disputata: per rispetto di un lavoratore e padre di famiglia tragicamente scomparso, di coloro che hanno vissuto in prima persona quei drammatici momenti e ai quali oggi si chiede di assistere a una partita come se fosse una domenica qualunque, nonché del conducente che, grazie al proprio sangue freddo, ha contribuito a salvare la vita di cinquanta persone".
Infine, il gruppo ci tiene a ringraziare "tutte le tifoserie e le persone che in questo momento ci hanno espresso la loro vicinanza; un grazie e un pensiero da parte nostra in particolare vanno anche a Jimmy e la sua Jimmy Travel, che ci ha accompagnato per anni in giro per l'Italia con grande professionalità. Oggi più che mai - concludono i supporter biancorossi - ci sentiamo grati per il servizio che ci hai offerto, e ti siamo vicini perché sappiamo quanto questa tragedia possa averti fatto male. Comunicheremo prossimamente le iniziative a sostegno della famiglia di Raffaele".