Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
Accise

Il Diesel costerà più della benzina: ecco quando

Dal 1° gennaio 2026 benzina e gasolio avranno la stessa accisa: 4,05 centesimi in meno sulla “verde” e altrettanti in più sul diesel. Il governo anticipa di quattro anni l’allineamento fiscale tra i due carburanti, cancellando il vantaggio del gasolio

20 Ott 2025 - 10:06
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Sarà un ribaltamento storico, e anche piuttosto improvviso, quello che attende automobilisti e trasportatori italiani all’inizio del 2026. Dopo anni di differenze strutturali tra i due carburanti, le accise su benzina e gasolio verranno allineate da subito — non più con un progressivo adeguamento in cinque anni, come previsto a marzo, ma con un intervento netto che entrerà in vigore il 1° gennaio 2026. Il risultato sarà che il diesel, per la prima volta, potrebbe costare più della benzina.
Prima del previsto
La decisione arriva direttamente dal governo Meloni, e trova conferma nell’articolo 30 della bozza di legge di bilancio attualmente in circolazione. Il testo parla chiaro: “Sono applicate una riduzione dell’accisa sulle benzine nella misura di 4,05 centesimi di euro per litro e un aumento, nella medesima misura, dell’accisa applicata al gasolio impiegato come carburante”. Una scelta che cancella, in un colpo solo, l’ipotesi di un adeguamento graduale e introduce un cambiamento immediato di impatto concreto su famiglie, aziende e trasporti.
Cambio di programma
Appena sette mesi fa il ministero dell’Economia aveva delineato un piano più morbido, con una progressiva convergenza delle aliquote fino a un livello uniforme entro il 2030. Ora, invece, la svolta è anticipata di quattro anni. Se la misura venisse approvata così com’è, il 2026 segnerebbe la fine del vantaggio fiscale per il gasolio, una condizione che in Italia resiste da decenni e che ha favorito la diffusione dei motori diesel soprattutto nei segmenti medi e tra i veicoli commerciali.
Quanto costa?
Facendo due conti, l’effetto sui prezzi alla pompa è tutt’altro che simbolico. Prendendo come riferimento le rilevazioni del ministero dell’Ambiente del 13 ottobre — 1,699 euro al litro per la benzina e 1,625 per il diesel — l’allineamento delle accise porterebbe la “verde” a scendere di circa 5 centesimi (1,649 €/l) e il gasolio a salire fino a 1,675 €/l. In pratica, chi guida un’auto a benzina del segmento C con un serbatoio da 40 litri risparmierebbe poco più di 2 euro a pieno, mentre chi usa un’auto a gasolio spenderebbe altrettanto in più. L’obiettivo del governo è duplice: da un lato uniformare la tassazione per motivi di equità e sostenibilità, dall’altro ridurre la differenza che negli anni ha incentivato l’acquisto di auto diesel, oggi sempre più penalizzate dalle normative ambientali.
Non ancora definitivo
Va ricordato che, essendo parte del disegno di legge di bilancio, il provvedimento dovrà comunque passare l’esame del Parlamento. Camera e Senato avranno fino al 31 dicembre per approvare o modificare il testo. Ma l’indirizzo politico appare ormai chiaro: il vantaggio fiscale del diesel è destinato a scomparire, e il 2026 si preannuncia come l’anno del sorpasso. Una decisione che, al di là dell’impatto economico, segna un cambiamento culturale: il gasolio, per decenni sinonimo di efficienza e risparmio, si prepara a diventare il nuovo lusso per chi non vuole o non può ancora passare all’elettrico.

auto diesel
prezzo diesel
motori diesel
aumento diesel
aumento prezzo diesel
accise diesel
aumenti benzina
riallineamento accise diesel
accise
gasolio
benzina
prezzo benzina

Ultimi video

15:10
Puntata del 16 ottobre

Puntata del 16 ottobre

25:29
Puntata del 18 ottobre #DriveUp

Puntata del 18 ottobre #DriveUp

02:08
Ringo's Garage: Davis Divan, l'avveniristica cabriolet a tre ruote

Ringo's Garage: Davis Divan, l'avveniristica cabriolet a tre ruote

02:33
Gare da Film: Attraverso i miei occhi

Gare da Film: Attraverso i miei occhi

02:10
Renault a Parigi svela la nuova Clio

Renault a Parigi svela la nuova Clio

03:30
Audi A3 Allstreet TFSI-e

Audi A3 Allstreet TFSI-e

03:37
BYD Seal 6 DM-i Touring

BYD Seal 6 DM-i Touring

03:10
I Signori dell'Auto: Vincenzo Lancia

I Signori dell'Auto: Vincenzo Lancia

03:37
Caterham Seven 485 Final Edition

Caterham Seven 485 Final Edition

01:55
Tutte le novità di Dacia: ecco cosa vedremo nel 2026

Tutte le novità di Dacia: ecco cosa vedremo nel 2026

02:17
Un'auto da "Italian Job", la storia delle Mini nei film

Un'auto da "Italian Job", la storia delle Mini nei film

02:02
Nuova Polestar 3, restyling e più potenza

Nuova Polestar 3, restyling e più potenza

02:16
Svelato il motore della prima Ferrari Elettrica

Svelato il motore della prima Ferrari Elettrica

04:12
Viaggio nel deserto Tunisino con Audi SQ6 Sportback e-tron

Viaggio nel deserto Tunisino con Audi SQ6 Sportback e-tron

01:44
L'editoriale: in Italia cresce l'usato, sempre meno auto nuove

L'editoriale: in Italia cresce l'usato, sempre meno auto nuove

15:10
Puntata del 16 ottobre

Puntata del 16 ottobre

I più visti di Drive Up

Puntata del 16 ottobre

Puntata del 16 ottobre

Audi SQ6 e-tron Sportback: l'elettrico sfida il Sahara

La Fiat Panda si rinnova e costa meno di 10 mila euro

Alfa Romeo Tonale 2026: ecco come cambia

Honda Civic si rinnova: ora ha un design più audace ed è anche più tecnologica

Lancia Aurelia B24S, la star de Il Sorpasso

Lancia Aurelia B24S, la star de Il Sorpasso

Notizie del giorno
Vedi tutti
10:56
Ferrari torna al Mugello: dal 21 al 26 ottobre in scena le Finali Mondiali
10:39
Agguato al pullman dei tifosi del Pistoia, si indaga per omicidio volontario
10:33
Napoli, mezzo sorriso per Conte: McTominay recupera per il Psv, Hojlund no. E Lang scalpita
10:22
Settima giornata, solo nove gol segnati: il record negativo è vicinissimo
10:21
Leclerc: "Norris ne aveva di più ma sono contento, abbiamo lavorato bene"